В лагере аутсайдера Лиги 1 произошел курьезный скандал. Один из игроков крал экипировку и зарабатывал на ее продаже.

Юному футболисту, имя которого не называется, предоставили шанс потренироваться с первой командой. Но он решил воспользоваться случаем слишком неожиданно.

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Как сообщает RMC Sport , игрок похищал футбольную обувь у партнеров и продавал ее в интернете. На преступлениях футболиста поймала бывшая девушка. Руководство Бордо наказало вора отстранением на один матч и серьезным штрафом, но партнеров игрока такие санкции не слишком устроили.

К слову, за жирондинцев, занимающих последнюю строчку в Лиге 1, на правах аренды выступает хавбек Шахтера Данило Игнатенко.

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