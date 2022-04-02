Відбулись матчі 30-го туру чемпіонату Франції, в яких зіграв і українець Данило Ігнатенко. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 30-й тур

Ніцца – Ренн – 1:1

Голи: Делор, 67 – Терьє, 78

Лілль – Бордо – 0:0

Ніцца не змогла втримати перемогу над Ренном. Перший тайм не приніс голів, а у другій половині на гол Делора результативно відповів Терьє.

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Бордо з Ігнатенком у стартовому складі відібрав очки у чинного чемпіона – Лілля. "Доги" мали чималу перевагу (22 удари проти лише 2 у жирондинців), проте точність сильно підвела – 6 влучань у площину воріт, жодне з яких не перетворилось на гол.

А останній матч ігрового дня між Сент-Етьєном та Марселем скасували через жахливі погодні умови. На півдні Франції несподівано випав сніг, через що поєдинок сьогодні не зможуть провести.

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