Ігнатенко допоміг відібрати очки у чемпіона Франції, дербі скасували через снігопад
Відбулись матчі 30-го туру чемпіонату Франції, в яких зіграв і українець Данило Ігнатенко. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.
Чемпіонат Франції 2021/22, 30-й тур
Ніцца – Ренн – 1:1
Голи: Делор, 67 – Терьє, 78
Лілль – Бордо – 0:0
Ніцца не змогла втримати перемогу над Ренном. Перший тайм не приніс голів, а у другій половині на гол Делора результативно відповів Терьє.
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Бордо з Ігнатенком у стартовому складі відібрав очки у чинного чемпіона – Лілля. "Доги" мали чималу перевагу (22 удари проти лише 2 у жирондинців), проте точність сильно підвела – 6 влучань у площину воріт, жодне з яких не перетворилось на гол.
А останній матч ігрового дня між Сент-Етьєном та Марселем скасували через жахливі погодні умови. На півдні Франції несподівано випав сніг, через що поєдинок сьогодні не зможуть провести.
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