IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории международных матчей: Роналду лидирует, украинец – 14-й
Андрей Шевченко опередил Пеле, Тьерри Анри и Роналдо по количеству голов в международных матчах.
IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) огласила список лучших бомбардиров в истории международных матчей. Рейтинг учитывал голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (как континентальных, так и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
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Первое место в рейтинге досталось Криштиану Роналду (270 голов). Лионель Месси стал вторым, а Роберт Левандовски – третим (178). На 14-м месте расположился украинский бомбардир Андрей Шевченко.
Полный список IFFHS выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
2. Лионель Месси (Аргентина) – 235
3. Роберт Левандовски (Польша) – 178
4. Герд Мюллер (Германия) – 137
5. Неймар (Бразилия) – 136
6. Карим Бензема (Франция) – 128
7. Рауль (Испания) – 123
8. Али Даеи (Иран) – 122
9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
10. Луис Суарес (Уругвай) – 121
11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
13. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) – 115
14. Андрей Шевченко (Украина) – 115
15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
16. Роналдо (Бразилия) – 112
17. Тьерри Анри (Франция) – 110
18. Ромарио (Бразилия) – 109
19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
20. Самюэль Это'О (Камерун) – 105
21. Сунил Чхетри (Индия) – 104
22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
23. Пеле (Бразилия) – 103
24. Мирослав Клозе (Германия) – 102
25. Мохамед Салах (Египет) – 101
26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
27. Эйсебиу (Португалия) – 100
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