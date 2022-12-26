Андрей Шевченко опередил Пеле, Тьерри Анри и Роналдо по количеству голов в международных матчах.

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) огласила список лучших бомбардиров в истории международных матчей. Рейтинг учитывал голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (как континентальных, так и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.

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Первое место в рейтинге досталось Криштиану Роналду (270 голов). Лионель Месси стал вторым, а Роберт Левандовски – третим (178). На 14-м месте расположился украинский бомбардир Андрей Шевченко.

Полный список IFFHS выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов

2. Лионель Месси (Аргентина) – 235

3. Роберт Левандовски (Польша) – 178

4. Герд Мюллер (Германия) – 137

5. Неймар (Бразилия) – 136

6. Карим Бензема (Франция) – 128

7. Рауль (Испания) – 123

8. Али Даеи (Иран) – 122

9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122

10. Луис Суарес (Уругвай) – 121

11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119

12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117

13. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) – 115

14. Андрей Шевченко (Украина) – 115

15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113

16. Роналдо (Бразилия) – 112

17. Тьерри Анри (Франция) – 110

18. Ромарио (Бразилия) – 109

19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108

20. Самюэль Это'О (Камерун) – 105

21. Сунил Чхетри (Индия) – 104

22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104

23. Пеле (Бразилия) – 103

24. Мирослав Клозе (Германия) – 102

25. Мохамед Салах (Египет) – 101

26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100

27. Эйсебиу (Португалия) – 100

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