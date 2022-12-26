Андрій Шевченко випередив Пеле, Тьєррі Анрі та Роналдо за кількістю голів у міжнародних матчах.

IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії та статистики) оголосила список найкращих бомбардирів в історії міжнародних матчів. Рейтинг враховував голи, забиті в офіційних міжнародних клубних змаганнях (як континентальних, так і світових), а також забиті за національну збірну.

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Перше місце у рейтингу дісталося Кріштіану Роналду (270 голів). Ліонель Мессі став другим, а Роберт Левандовскі – третім (178). На 14 місці розташувався український бомбардир Андрій Шевченко.

Повний список IFFHS виглядає так:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 270 голів

2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 235

3. Роберт Лєвандовскі (Польща) – 178

4. Герд Мюллер (Німеччина) – 137

5. Неймар (Бразилія) – 136

6. Карім Бензема (Франція) – 128

7. Рауль (Іспанія) – 123

8. Алі Даеї (Іран) – 122

9. Ференц Пушкаш (Угорщина) – 122

10. Луїс Суарес (Уругвай) – 121

11. Златан Ібрагімович (Швеція) – 119

12. Едін Джеко (Боснія та Герцеговина) – 117

13. Дідьє Дрогба (Кот-д'Івуар) – 115

14. Андрій Шевченко (Україна) – 115

15. Едінсон Кавані (Уругвай) – 113

16. Роналдо (Бразилія) – 112

17. Тьєррі Анрі (Франція) – 110

18. Ромаріо (Бразилія) – 109

19. Ромелу Лукаку (Бельгія) – 108

20. Самюель Ето'О (Камерун) – 105

21. Суніл Чхетрі (Індія) – 104

22. Серхіо Агуеро (Аргентина) – 104

23. Пеле (Бразилія) – 103

24. Мірослав Клозе (Німеччина) – 102

25. Мохамед Салах (Єгипет) – 101

26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100

27. Ейсебіу (Португалія) – 100

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