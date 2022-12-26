IFFHS назвала найкращих бомбардирів в історії міжнародних матчів: Роналду лідирує, українець – 14-й
Андрій Шевченко випередив Пеле, Тьєррі Анрі та Роналдо за кількістю голів у міжнародних матчах.
IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії та статистики) оголосила список найкращих бомбардирів в історії міжнародних матчів. Рейтинг враховував голи, забиті в офіційних міжнародних клубних змаганнях (як континентальних, так і світових), а також забиті за національну збірну.
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Перше місце у рейтингу дісталося Кріштіану Роналду (270 голів). Ліонель Мессі став другим, а Роберт Левандовскі – третім (178). На 14 місці розташувався український бомбардир Андрій Шевченко.
Повний список IFFHS виглядає так:
1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 270 голів
2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 235
3. Роберт Лєвандовскі (Польща) – 178
4. Герд Мюллер (Німеччина) – 137
5. Неймар (Бразилія) – 136
6. Карім Бензема (Франція) – 128
7. Рауль (Іспанія) – 123
8. Алі Даеї (Іран) – 122
9. Ференц Пушкаш (Угорщина) – 122
10. Луїс Суарес (Уругвай) – 121
11. Златан Ібрагімович (Швеція) – 119
12. Едін Джеко (Боснія та Герцеговина) – 117
13. Дідьє Дрогба (Кот-д'Івуар) – 115
14. Андрій Шевченко (Україна) – 115
15. Едінсон Кавані (Уругвай) – 113
16. Роналдо (Бразилія) – 112
17. Тьєррі Анрі (Франція) – 110
18. Ромаріо (Бразилія) – 109
19. Ромелу Лукаку (Бельгія) – 108
20. Самюель Ето'О (Камерун) – 105
21. Суніл Чхетрі (Індія) – 104
22. Серхіо Агуеро (Аргентина) – 104
23. Пеле (Бразилія) – 103
24. Мірослав Клозе (Німеччина) – 102
25. Мохамед Салах (Єгипет) – 101
26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
27. Ейсебіу (Португалія) – 100
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