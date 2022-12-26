В начале 2023 года IFFHS объявит победителей награды "Лучший тренер 2022 года": признание получат наставники как клубов, так и сборных.

На клубную награду претендуют 15 специалистов. Среди них - наставник действующего победителя Лиги чемпионов Карло Анчелотти (Реал), тренер действующего победителя Лиги Европы Оливер Гласнер (Айнтрахт) и рулевой действующего победителя Лиги конференций Жозе Моуринью (Рома). Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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На награду претендуют: Лучано Спаллетти (Наполи), Юрген Клопп (Ливерпуль), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Унаи Эмери (Вильярреал/Астон Вилла), Юлиан Нагельсманн (Бавария), Доривал Жуниор (Сеара/Фламенго), Луис Фелипе Сколари (Атлетико Паранаэнсе), Абель Феррейра (Палмейрас), Уго Ибарра (Бока Хуниорс), Брайан Шметцер (Сиэтл Саундерс), Альберт Риера (Окленд Сити), Валид Реграги (Видад Касабланка/ сборная Марокко).

За международную награду поборются тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, наставник сборной Франции Дидье Дешам, наставник сборной Хорватии Златко Далич, а также такие специалисты как Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Луи ван Гал (сборная Нидерландов), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Тите (сборная Бразилии), Валид Реграги (Марокко).

Отметим, что Валид Реграги – единственный специалист, претендующий на победу в обеих номинациях.

В прошлом году лучшим клубным тренером был признан Томас Тухель, а лучшим тренером сборных – Роберто Манчини.

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