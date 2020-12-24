Форвард Милана Златан Ибрагимович пожаловался, что не может видеться со своей семьей.

"Я скучаю по семье. Я устал, больше не могу терпеть. Я бы хотел остаться со своими детьми и женой, которые живут в Швеции.

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Могу ли я туда летать? Пиоли, наш тренер, сказал, что этого делать нельзя, потому что у меня тоже есть семья в Милане. Он сказал, что в Швеции у меня два сына, а здесь – 25, и я им нужен", – рассказал Ибрагимович Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом. Сейчас 39-летний швед восстанавливается от травмы.

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