Все привыкли к тому, что нынешний Милан – это "детский сад" Златана Ибрагимовича. Однако швед уже во второй раз в этом сезоне попал в клубный лазарет, а его ребята легко справляются и без опытного "наставника". Рулевой Сассуоло Роберто Де Дзерби очень точно описал эту команду: "Милан меня поразил не игрой, а собственной самоуверенностью. Они чувствуют себя сильными, и это очень заметно на поле".

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Мы не зря упомянули Сассуоло. Дело в том, что Стефано Пиоли перед матчем вслед за Иброй потерял еще и Анте Ребича, поэтому пришлось выбирать нападающего среди четырех игроков, средний возраст которых не превышает 19 лет – Леау (21), Коломбо (18), Мальдини (19), Робак (17). Парни не подвели своего аленатторе.

В стартовом составе вышел Рафаэль Леау и молниеносно отблагодарил тренера за доверие. Португальцу понадобилось чуть больше шести секунд, чтобы забить гол и записать свое имя в историю. Этот мяч стал самым быстрым для чемпионатов европейской топ-пятерки. Предыдущий рекорд продержался почти 9 лет. Его установил испанский нападающий Хосеба Льоренте. В этом материале вспоминаем все рекордные голы ведущих лиг Европы.

Самый быстрый гол в истории Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Милан – 1:2

1. Серия А. Рафаэль Леау – 6,76 сек. (Сассуоло – Милан), 20 декабря 2020

2. Ла Лига. Хосеба Льоренте – 7,22 сек. (Вальядолид – Эспаньол), 20 января 2008

3. АПЛ. Шейн Лонг – 7,69 сек. (Уотфорд – Саутгемптон), 23 апреля 2019

4. Лига 1. Мишель Рио – 8 сек. (Кан – Канн), 15 февраля 1992

5. Бундеслига. Кевин Фолланд и Карим Беллараби – 9 сек.

Фолланд (Хоффенхайм – Бавария) 22 августа 2015

Беллараби (Боруссия Дортмунд – Байер), 23 августа 2014