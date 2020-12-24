"Я сумую за сім'єю. Я втомився, більше не можу терпіти. Я б хотів залишитися зі своїми дітьми і дружиною, які живуть у Швеції.

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Чи можу я туди літати? Піолі, наш тренер, сказав, що цього робити не можна, тому що у мене теж є сім'я в Мілані. Він сказав, що в Швеції у мене два сини, а тут – 25, і я їм потрібен", – розповів Ібрагімовіч Corriere della Sera.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом. Наразі 39-річний швед відновлюється від травми.

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