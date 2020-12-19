"Я рад, что Милан сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А. Дело не только в Златане, который как зонтик, сдерживает давление и помогает молодым игрокам расти. Ибрагимович продолжает называть себя Бенжамном Баттоном, с годами становясь моложе.

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Все игроки, которые приезжают в Милан, хотят что-то выиграть. Победа в Серии А будет наследием, которое Златан оставит, потому что он так много выиграл в футболе. Он легко мог бы получать свою зарплату и наслаждаться жизнью, потому что ему нечего доказывать", – приводит слова Газидис Goal со ссылкой на Sky Sports.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом.

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