toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Ибрагимович устроил интересный перфоманс в матче против Вероны – шведу даже не понадобилось выходить на поле

06:30 33 Читати українською
Ибрагимович устроил интересный перфоманс в матче против Вероны – шведу даже не понадобилось выходить на поле
Златан Ибрагимович / Reuters

Нападающий Милана Златан Ибрагимович умудрился стать одним из героев поединка 22 тура Серии А против Вероны (1:1), даже не взяв в нем непосредственное участие.

29’ Хакан Чалханоглу
 
Давиде Фараони 13’
Софьян Амрабат 68’
13’ Давиде Фараони
29’ Хакан Чалханоглу
68’ Софьян Амрабат

Звездный швед забронировал 28 мест VIP-ложи Сан-Сиро на матч с "мастифами", информирует Sky Italy.

Сын Мальдини дебютировал за Милан – юный форвард продолжил семейную династию легенд "россонери"

Златану этого было мало, поэтому он попросил натянуть на спинки кресел футболки со своей фамилией. Таким образом 38-летний нападающий Милана хотел хоть как-то напомнить о себе, так как выйти на поле ему не удалось из-за проблем со здоровьем.

Ибрагимович вернулся в Милан в начале года. В его активе 5 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 2 мяча.

Интер победил Удинезе, Шахов помог Лечче разбить Торино, Ювентус разгромил Фиорентину: 22-й тур Серии А, воскресенье

blog_ava
Милевский: Бойко решил, что я буду с ним здороваться и убежал, но я и сам не собирался
2 февраля
949
Теги
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия Милан - Верона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
45
мин
Сампдория
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук