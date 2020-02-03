Ибрагимович устроил интересный перфоманс в матче против Вероны – шведу даже не понадобилось выходить на поле

Нападающий Милана Златан Ибрагимович умудрился стать одним из героев поединка 22 тура Серии А против Вероны (1:1), даже не взяв в нем непосредственное участие.

Звездный швед забронировал 28 мест VIP-ложи Сан-Сиро на матч с "мастифами", информирует Sky Italy.

Сын Мальдини дебютировал за Милан – юный форвард продолжил семейную династию легенд "россонери"

Златану этого было мало, поэтому он попросил натянуть на спинки кресел футболки со своей фамилией. Таким образом 38-летний нападающий Милана хотел хоть как-то напомнить о себе, так как выйти на поле ему не удалось из-за проблем со здоровьем.

Ибрагимович вернулся в Милан в начале года. В его активе 5 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 2 мяча.

Интер победил Удинезе, Шахов помог Лечче разбить Торино, Ювентус разгромил Фиорентину: 22-й тур Серии А, воскресенье