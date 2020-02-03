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Ібрагімовіч влаштував цікавий перфоманс у матчі проти Верони – шведу навіть не знадобилося виходити на поле

06:30 997 Читать на русском
Ібрагімовіч влаштував цікавий перфоманс у матчі проти Верони – шведу навіть не знадобилося виходити на поле
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч примудрився стати одним з героїв поєдинку 22 туру Серії А проти Верони (1:1), навіть не взявши у ньому безпосередню участь.

29’ Хакан Чалханоглу
 
Давіде Фараоні 13’
Соф'ян Амрабат 68’
13’ Давіде Фараоні
29’ Хакан Чалханоглу
68’ Соф'ян Амрабат

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Златану цього було замало, тому він попросив натягнути на спинки крісел футболки зі своїм прізвищем. Таким чином 38-річний нападник Мілана хотів хоч якось нагадати про себе, оскільки вийти на поле йому не вдалося через проблеми зі здоров'ям.

Ібрагімовіч повернувся до Мілана на початку року. У його активі 5 матчів у чемпіонаті Італії, в яких він забив 2 м'ячі.

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Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Мілан - Верона
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