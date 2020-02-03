Ібрагімовіч влаштував цікавий перфоманс у матчі проти Верони – шведу навіть не знадобилося виходити на поле

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч примудрився стати одним з героїв поєдинку 22 туру Серії А проти Верони (1:1), навіть не взявши у ньому безпосередню участь.

Зірковий швед забронював 28 місць ВІП-ложі Сан-Сіро на матч з "мастифами", інформує Sky Italy.

Син Мальдіні дебютував за Мілан – юний форвард продовжив сімейну династію легенд "россонері"

Златану цього було замало, тому він попросив натягнути на спинки крісел футболки зі своїм прізвищем. Таким чином 38-річний нападник Мілана хотів хоч якось нагадати про себе, оскільки вийти на поле йому не вдалося через проблеми зі здоров'ям.

Ібрагімовіч повернувся до Мілана на початку року. У його активі 5 матчів у чемпіонаті Італії, в яких він забив 2 м'ячі.

Інтер здолав Удінезе, Шахов допоміг Лечче розбити Торіно, Ювентус розгромив Фіорентину: 22-й тур Серії А, неділя