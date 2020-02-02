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Сын Мальдини дебютировал за Милан – юный форвард продолжил семейную династию легенд "россонери"

18:35 21 Читати українською
Сын Мальдини дебютировал за Милан – юный форвард продолжил семейную династию легенд "россонери"
Даниэль Мальдини (в центре) / Твиттер Милана

Нападающий Милана Даниэль Мальдини стал полноценным наследником своих легендарных отца и деда – Паоло и Чезаре.

29’ Хакан Чалханоглу
 
Давиде Фараони 13’
Софьян Амрабат 68’
13’ Давиде Фараони
29’ Хакан Чалханоглу
68’ Софьян Амрабат

Юный форвард заменил Саму Кастильехо в компенсированное время матча против Вероны (1:1).

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Таким образом, Даниэль Мальдини дебютировал в футболке Милана через 36 лет после своего отца Паоло (647 матчей за "россонери") и через 66 после деда Чезаре (347 поединков). Отметим, что звездные предки дебютанта играли в защите, а вот Даниэль выступает в нападении. В ноябре юный Мальдини подписал свой первый профессиональный контракт с Миланом до 2024 года.

Напомним, отец 18-летнего дебютаната сейчас работает техническим директором в структуре "россонери".

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Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини Милан - Верона Милан Милан Италия Паоло Мальдини Чезаре Мальдини
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