Ибрагимович сделал амбициозное заявление после дебютного гола за Милан

Нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после дебютного гола за "россонери" в матче против Кальяри (0:2).

"Для нападающего очень важно стараться быть в нужном месте. Иногда это получается, иногда – нет. Я чувствую себя хорошо, хотя и потерял несколько моментов в начале матча. Мне нужны несколько игр, чтобы вернуть форму.

Гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Кальяри – Милан – 0:2

Я отмечу, как бог, на Сан Сиро, не здесь. Я отмечаю, как бог, каждый свой забитый мяч. Так чувствую, что живой. Не стоит считать этот гол первым шагом к продлению контракта. Я хочу выиграть Скудетто для автоматического продления соглашения.

Я чувствую себя хорошо. Тренер лишь спрашивает о моем возрасте и нужен ли мне отдых. Но с этим нет проблем. Мой ум все еще остается острым, а тело догонит.

Милан на выезде победил Кальяри, Ибрагимович в порядке: забил, почти оформил дубль, сыграл полезно

Это был мой второй матч за клуб, в первом мы не смогли победить Сампдорибю (0:0). Мы набрали три очка и должны продолжать работать. Если вы тяжело работаете, фортуна обязательно вам улыбнется", – цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.