Милан на выезде победил Кальяри, Ибрагимович в порядке: забил, почти оформил дубль, сыграл полезно

Милан с Ибрагимовичем уверенно одолел Кальяри (0:2) в рамках 19 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кальяри в этом сезоне выступает лучше Милана, но перед встречей с "россонери" сардинцы проиграли 3 матча подряд. Команда Роландо Марана отстала от зоны Лиги чемпионов и стремилась прервать неудачную серию. Милан тоже месяц не побеждал и даже не забивал. Сегодня впервые после камбэка в старте появился Златан Ибрагимович.

Дебют Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Сампдория

Начало игры осталось за Кальяри: хозяева больше владели мячом и строили позиционные атаки. Однако до ударов дело не доходило. Милан, в свою очередь, неплохо отвечал. Первый момент возник у Тео Эрнандеса, который получил пас с левого фланга и расстрелял ближний угол – голкипер справился.

Кальяри неплохо разыгрывал мяч и доставлял его в чужую штрафную. Оборона гостей сдерживала соперника, хотя и без ошибок не обошлось. Во второй половине первого тайма Милан перехватил инициативу. В последние 20 минут перед перерывом преимущество "россонери" было очень солидным – 2:9 по ударам.

Ибрагимович часто встречался с мячом и помогал команде оригинальными решениями. Швед с острого угла головой замкнул подачу – вратарь перевел на угловой. С этого корнера Милан организовал еще один прекрасный момент: подача, перевод на дальнюю штангу, а там совсем немного не хватило для гола Рафаэлю Леау.

Уже на первой минуте второго тайма португальский форвард реабилитировался. Кастильехо в центре поля у боковой линии быстро разыграл штрафной забросом вперед. Леау зацепился за мяч и с помощью рикошета забил в дальний угол – Ольсен не мог спасти Кальяри.

Сардинцы ответили эффектными, но неточными ударами. Симеоне пробил в падении через себя – мимо "девятки", а Фараго разрядил пушку над перекладиной. Милан снова отдал сопернику владение, но не сыпался. Ибрагимович продолжал неплохо цепляться за мяч и продвигать его. Выиграл 6 верховых дуэлей, дважды удачно пошел в обводку.

На 64-й минуте Златан получил вознаграждение: еще один резкий розыгрыш стандарта из центра поля, Эрнандес слева прострелил в штрафную, а 38-летний форвард в касание всколыхнул сетку.

Ибрагимович забил дебютный гол после возвращения в Милан

Кальяри пытался отыграться, но контрвыпады "россонери" выглядели острее. Ибра даже оформил дубль, классно замкнув прострел с левого фланга, но арбитры зафиксировали офсайд у шведа.

Милан достаточно уверенно победил, набрал 25 очков и поднялся на 8 место. Кальяри продолжил серию поражений до 4 матчей и остался на 6 строчке с 29 пунктами.