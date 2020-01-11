Ібрагімовіч зробив амбітну заяву після дебютного гола за Мілан

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч поділився враженнями після дебютного гола за "россонері" у матчі проти Кальярі (0:2).

"Для нападника дуже важливо намагатися бути у потрібному місці. Іноді це виходить, іноді – ні. Я почуваюся добре, хоч і втратив кілька моментів на початку матчу. Мені потрібні кілька ігор, щоб повернути форму.

Гол Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2

Я відсвяткую, як бог, на Сан Сіро, не тут. Я відзначаю як бог кожен свій забитий м'яч. Так відчуваю, що живий. Не варто вважати цей гол першим кроком до продовження контракту. Я хочу виграти Скудетто для автоматичного продовження угоди.

Я почуваюся добре. Тренер лише запитує про мій вік і чи потрібен мені відпочинок. Але з цим немає проблем. Мій розум все ще залишається гострим, а тіло наздожене.

Мілан на виїзді переміг Кальярі, Ібрагімовіч в порядку: забив, майже оформив дубль, відіграв корисно

Це був мій другий матч за клуб, у першому ми не змогли перемогти Сампдорібю (0:0). Ми здобули три очки і повинні продовжувати працювати. Якщо ви важко працюєте, фортуна обов'язково вам посміхнеться", – цитує Ібрагімовіча Sky Sport Italia.