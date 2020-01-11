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Гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Кальяри – Милан – 0:2

11 января 19:10 424 Читати українською
Гол Ибрагимовича в видеообзоре матча Кальяри – Милан – 0:2
Кальяри – Милан – 0:2 - видео голов и обзор матча

Милан уверенно одолел Кальяри (0:2) в рамках 19 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча "Футбол 24".

 
Рафаэль Леау 46’
Златан Ибрагимович 65’
46’ Рафаэль Леау
65’ Златан Ибрагимович

Первый тайм отчетного поединка завершился без голов. Зато после перерыва Милан смог забить дважды. Сначала отличился Рафаэль Леау, а чуть позже – Златан Ибрагимович.

Милан на выезде победил Кальяри, Ибрагимович в порядке: забил, почти оформил дубль, сыграл полезно

После этой победы Милан набрал 25 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Серии А. Кальяри продолжил серию поражений до 4 матчей и остался на 6-м месте с 29 пунктами.

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Видеоновости Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Кальяри Кальяри Кальяри - Милан
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