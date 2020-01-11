Ибрагимович забил дебютный гол после возвращения в Милан

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович отметился голом в матче 19-го тура Серии А против Кальяри.

Ибрагимович впервые после возвращения вышел в стартовом составе "россонери" и отметил это событие забитым голом.

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Швед записал свою фамилию в протокол на 64-й минуте. Ибра сбросил пас на Эрнандеса и сразу открылся под передачу Тео, после чего в одно касание поразил ворота соперника. Этот гол стал последним в матче – Милан победил Кальяри со счетом 2:0.

Напомним, в прошлом туре Серии А швед провел свой первый матч за Милан – он вышел на замену и сыграл 36 минут против Сампдории (0:0), но не смог отличиться голом.

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