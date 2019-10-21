Ибрагимович с ЛА Гэлакси пробился в полуфинал конференции и сыграет против ФК Лос-Анджелес звездного Велы

Звездный Златан Ибрагимович вместе с Лос-Анджелес Гэлакси продолжает борьбу за титул чемпиона МЛС.

МЛС, четвертьфинал Западной конференции

Миннесота – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:2

Голы: Грегуш, 87 – Ллетджет, 71, Джон. Дос Сантос, 75

На этот раз калифорнийцы обошлись без активной помощи шведского ветерана. Хавбеки Ллетджет и Джонатан Дос Сантос оформили комфортное преимущество Гэлакси, которое не смог испортить даже гол Грегуша под занавес встречи.

Руни завершил карьеру в MLS – ДС Юнайтед вылетел из плей-офф

В следующем раунде Западной конференции команда Ибрагимовича встретится со своими соседями – ФК Лос-Анджелес, за который выступает звездный Карлос Вела. Именно мексиканский нападающий стал единственным игроком, который смог опередить Златана в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.

Ибрагимович назвал итальянскую команду, в которую хочет перейти – неожиданный выбор звездного шведа

Напомним, что действующий контракт 38-летнего шведа с ЛА Гэлакси заканчивается уже в декабре, поэтому текущий сезон может стать для него последним шансом на победу в МЛС.