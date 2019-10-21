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Ібрагімовіч з ЛА Гелаксі пробився у півфінал конференції і зіграє проти ФК Лос-Анджелес зіркового Вели

10:45 174 Читать на русском
Ібрагімовіч з ЛА Гелаксі пробився у півфінал конференції і зіграє проти ФК Лос-Анджелес зіркового Вели
Гравці ЛА Гелаксі / Твіттер клубу

Зірковий Златан Ібрагімовіч разом з Лос-Анджелес Гелаксі продовжує боротьбу за титул чемпіона МЛС.

МЛС, чвертьфінал Західної конференції

Міннесота – Лос-Анджелес Гелаксі – 1:2

Голи: Грегуш, 87 – Ллетджет, 71, Джон. Дос Сантос, 75

Цього разу каліфорнійці обійшлиса без активної допомоги шведського ветерана. Хавбеки Ллетджет і Джонатан Дос Сантос оформили комфортну перевагу Гелаксі, яку не зміг зіпсувати навіть гол Грегуша під завісу зустрічі.

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У наступному раунді Західної конференції команда Ібрагімовіча зустрінеться зі своїми сусідами – ФК Лос-Анджелес, за який виступає зірковий Карлос Вела. Саме мексиканський нападник став єдиним гравцем, який зміг випередити Златана у перегонах бомбардирів регулярного чемпіонату.

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Нагадаємо, що чинний контракт 38-річного шведа з ЛА Гелаксі закінчується вже у грудні, тому поточний сезон може стати для нього останнім шансом на перемогу в МЛС.

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Теги
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