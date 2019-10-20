Руни завершил карьеру в MLS – ДС Юнайтед вылетел из плей-офф

Уэйн Руни провел последний матч за ДС Юнайтед. Известный форвард возвращается на родину.

МЛС, 1/8 финала

Торонто – ДС Юнайтед – 5:1

Голы: Дельгадо, 32, Ларьи, 93, Осорио, 95, 103, Делеон, 105+1 – Родригес, 90+3

Удаление: Арриола, 118

ДС Юнайтед прекратил борьбу за чемпионство МЛС. Команда Уэйна Руни разгромно уступила Торонто – 1:5. Основное время завершилось вничью 1:1, но в экстра-тайме канадцы были на голову сильнее.

Таким образом, этот матч стал последним для Уэйна Руни в США, поскольку ДС Юнайтед провел последний официальный матч сезона. Нападавший был заменен на 105-й минуте игры. Теперь Руни вернется в Англию, где с 2020-го года станет играющим тренером Дерби Каунти.

Руни провел в США 18 месяцев и забил в сезоне-2020 11 голов.

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