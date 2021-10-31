"ПСЖ – это хороший вызов для Месси. Он попробует что-то новое после долгого периода в Барселоне – в очень амбициозном клубе, который хочет побеждать и набирает обороты.

Леонардо опроверг переговоры ПСЖ с двумя лидерами Милана

Какой ПСЖ лучше, сегодняшний или в мое время? Мы были командой. А сейчас это не команда", – цитирует Ибрагимовича Get French Football News.

Напомним, Златан защищал цвета парижан в 2012-2016 годах. Также у Ибры был опыт игры с Месси в Барселоне (2009-2011 годы).

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну