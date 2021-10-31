"ПСЖ – це хороший виклик для Мессі. Він спробує щось нове після довгого періоду у Барселоні – у дуже амбітному клубі, який хоче перемагати та набирає обертів.

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Який ПСЖ кращий, сьогоднішній чи у мій час? Ми були командою. А зараз це не команда", – цитує Ібрагімовіча Get French Football News.

Нагадаємо, Златан захищав кольори парижан у 2012-2016 роках. Також Ібра мав досвід гри з Мессі у Барселоні (2009-2011 роки).

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