"Мы не контактировали еще ни с одним игроком. Нет ничего между ПСЖ и Франком Кессье или Тео Эрнандесом", – коротко резюмировал Леонардо.

ПСЖ переманивает Тео Эрнандеса – звездный защитник пытается "выбить" себе лучшие условия в Милане

Ивуарийский хавбек провел в текущем сезоне в футболке"россонери" 9 поединков и забил один мяч. Его контракт с Миланом рассчитан до лета 2022 года.

Французский защитник отыграл 10 матчей (гол и три ассиста). Его соглашение действует до 2024 года.

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