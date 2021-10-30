Леонардо опроверг переговоры ПСЖ с двумя лидерами Милана
17:07 - Читати українською
Спортивный директор парижан Леонардо отрицает факт переговоров со всеми потенциальными новичками.
"Мы не контактировали еще ни с одним игроком. Нет ничего между ПСЖ и Франком Кессье или Тео Эрнандесом", – коротко резюмировал Леонардо.
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Ивуарийский хавбек провел в текущем сезоне в футболке"россонери" 9 поединков и забил один мяч. Его контракт с Миланом рассчитан до лета 2022 года.
Французский защитник отыграл 10 матчей (гол и три ассиста). Его соглашение действует до 2024 года.
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