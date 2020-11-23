Швед получил повреждение в матче 8-го тура Серии А против Наполи (3:1). Златан не смог доиграть этот поединок, покинув поле на 79-й минуте.

Дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча Наполи – Милан – 1:3

Утренние тесты обнаружили у форварда повреждения сгибателя левого бедра. По предварительным оценкам, футболист пропустит от 3 до 4 недель, сообщает Sky Sport. Точные сроки восстановления 39-летнего шведа станут известны после углубленного обследования.

Добавим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел шесть матчей в Серии А, в которых забил 10 голов. Достижения Златана домоглы Милану возглавить турнирную таблицу чемпионата, тогда как сам форвард лидирует в бомбардирской гонке.

Ибрагимович дублем обеспечил Милану победу над Наполи и лидерство в Серии А