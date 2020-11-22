Наполи и Милан подходили к очной встрече в статусе лучших команд старта Серии А. "Россонери" во главе с Ибрагимовичем лидировали, а неаполитанцы, имея прекрасную оборону, отстали только из-за технического поражения от Ювентуса. Дженнаро Гаттузо стремился остановить свою бывшую команду.

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Милан лучше начал поединок, Ибрагимович повел партнеров на чужие владения. Наполи выманивал гостей в прессинг, но ошибался под давлением. Первый опасный момент создал Чалханоглу – размашистая стенка и удар издалека, с которым справился Мерет. Кьяер чудом не забил после углового, оказавшись перед воротами без опеки.

В середине первого тайма "россонери" все же конвертировали свое преимущество в гол. Тео Эрнандес образцово навесил с левого фланга, а Ибрагимович опередил Кулибали и головой переправил мяч в сетку. Златан первым в истории Милана забил в восьмом матче Серии А подряд! Просто напомним – ему 39!

Zlatan Ibrahimović has now scored in EIGHT consecutive Serie A appearances:



????-??

️️ vs. Sampdoria

️ vs. Cagliari



????-??

️️ vs. Bologna

️️ vs. Inter

️️ vs. Roma

️ vs. Udinese

️ vs. Verona

️ vs. Napoli



Ageing backwards. pic.twitter.com/6GNyPJILKR — Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020

Пропустив премьерный гол, Наполи перехватил инициативу и побежал большими силами в атаку. Хозяева могли сразу сравнять счет, но выстрел Мертенса в угол потянул Доннарумма, попытку Бакайоко заблокировали, а Ди Лоренцо попал в перекладину (а затем пробил в руки голкиперу). Дважды на ударную позицию выходил Политано, однако ему катастрофически не хватало точности.

Гол Ибры четко разделил первый тайм на две части. До того – явное преимущество Милана (0:5 по ударам), после того – доминация Наполи (11:2 по ударам). Нельзя сказать, что Стефано Пиоли держал ситуацию под контролем, ведь без удачи и сейвов Доннаруммы уйти на перерыв победителем не удалось бы.

Вторая половина встречи началась с комбинаций Наполи, но теперь Милан оборонялся уже организованнее, не пускал соперников на ударные позиции. Еще и находил возможности выбежать в контрвыпад. Вертикальная атака с участием Эрнандеса, Чалханоглу и Ребича завершилась дублем Ибрагимовича! Вскоре Златан мог оформить хет-трик, однако арбитры отменили третий гол из-за офсайда.

︎ Two goals today

︎ 10 Serie A goals in six games

︎ Headed to the top of the league



@Ibra_official pic.twitter.com/4L9eDTl38K — B/R Football (@brfootball) November 22, 2020

Мертенс возродил интригу, сократив отставание Наполи. Кессье потерял мяч перед штрафной площадью и нарушил структуру команды, а Зелински и Руй доставили мяч к Мертенсу – тот поразил ворота. Однако через две минуты Бакайоко снова убил интригу. Француз заработал вторую желтую карточку и удаление, пытаясь остановить рейд Тео Эрнандеса.

Милан в большинстве атаковал не хуже, чем оппонент, которому нужно было отыгрываться. Ближе к концу поединка Наполи эпизодами все же зажимал "россонери" в обороне и заставлял Доннарумму нервничать. Голкипер гостей в одном из эпизодов ошибся, но зато спас команду, когда потянул два опасных удара Петаньи.

Ибрагимович не доиграл до финального свистка, получив повреждение. Впрочем, партнеры довели матч до логического завершения, а Хауге (первый гол в итальянском чемпионате) установил итоговый счет – 1:3. Милан до сих пор непобедим в этом сезоне Серии А – 20 очков и первое место. Наполи с 14 пунктами находится на 6 строчке турнирной таблицы. Миланцы впервые за 10 лет обыграли неаполитанцев на выезде.

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