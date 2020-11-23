Дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча Наполи – Милан – 1:3
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Милан на выезде обыграл Наполи в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Милан на Футбол 24.
63’ Дрис Мертенс
65’ Тьемуэ Бакайоко
Йенс Петтер Хауге 90+4’
63’ Дрис Мертенс
65’ Тьемуэ Бакайоко
90+4’ Йенс Петтер Хауге
Опять героем "россонери" стал Ибрагимович, который забил по голу в каждом из таймов. В нынешнем сезоне в активе Златана уже 10 забитых мячей в Серии А. Также отметим Петтера Хауге, который забил дебютный гол за Милан в чемпионате.
Ибрагимович дублем обеспечил Милану победу над Наполи и лидерство в Серии А
Эта победа позволила "красно-черным" набрать 20 очков и вернуть себе единоличное лидерство в турнирной таблице. У Наполи осталось 14 пунктов и 6 строчка.
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