Милан на выезде обыграл Наполи в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Милан на Футбол 24.

Опять героем "россонери" стал Ибрагимович, который забил по голу в каждом из таймов. В нынешнем сезоне в активе Златана уже 10 забитых мячей в Серии А. Также отметим Петтера Хауге, который забил дебютный гол за Милан в чемпионате.

Ибрагимович дублем обеспечил Милану победу над Наполи и лидерство в Серии А

Эта победа позволила "красно-черным" набрать 20 очков и вернуть себе единоличное лидерство в турнирной таблице. У Наполи осталось 14 пунктов и 6 строчка.