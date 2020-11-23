Ібрагімовіч отримав травму в матчі проти Наполі – Мілан ризикує втратити свого лідера на тривалий термін
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч ризикує опинитися у клубному лазареті.
Швед отримав ушкодження в матчі 8-го туру Серії А проти Наполі (3:1). Златан не зміг дограти цей поєдинок, покинувши поле на 79-й хвилині.
Дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 1:3
Ранкові тести виявили у форварда пошкодження згинача лівого стегна. За попередніми оцінками, футболіст пропустить від 3 до 4 тижнів, повідомляє Sky Sport. Точні терміни відновлення 39-річного шведа стануть відомі після поглибленого обстеження.
Додамо, що у поточному сезоні Ібрагімовіч провів шість матчів у Серії А, в яких забив 10 голів. Здобутки Златана домогли Мілану очолити турнірну таблицю чемпіонату, тоді як сам форвард лідирує у бомбардирських перегонах.
Ібрагімовіч дублем забезпечив Мілану перемогу над Наполі та лідерство в Серії А