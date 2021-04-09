Скандальный форвард Милана Златан Ибрагимович попробует себя в кинематографе.

Ибрагимович сыграет в 5-м фильме о приключениях Астерикса и Обеликса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович обвиняется в убийстве льва – шведы призывают привлечь форварда к ответственности

Златану доверили роль римского легионера Антивируса. Выход картины запланирован на 2022 год. Ранее в фильмах про Астерикса и Обеликса уже появлялся нынешний тренер Реала Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Серии А 39-летний Златан провел 16 матчей, в которых отметился 15-ю голами.

Италия приблизилась к рекорду, но стала эпицентром массового заражения – болезненный удар для Ювентуса и ПСЖ