Ибрагимович обвиняется в убийстве льва – шведы призывают привлечь форварда к ответственности
Нападающий Милана и сборной Швеции рискует получить проблемы с зоозащитниками.
В Швеции подозревают, что Ибрагимович застрелил самца льва во время сафари в Южной Африке. Это случилось еще в 2011 году. Животное, которое занесено в Красную книгу, провело год в клетке, после чего его выпустили для отстрела.
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Отмечается, что охота на львов в ЮАР разрешена исключительно при наличии соответствующего разрешения. Ибрагимович перевез в Мальме шкуру и череп животного, утверждает Daily Mail со ссылкой на шведские СМИ.
Зоозащитники Швеции уже призывают привлечь Златана к ответственности. Сам форвард Милана ситуацию пока не комментирует.
Отметим, Ибра неоднократно сравнивал себя именно со львом, а на его спине набита татуировка с изображением этого животного. Недавно 39-летний нападающий после длительного перерыва вернулся в сборную Швеции и отдал два ассиста в матчах отбора на ЧМ-2022.
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