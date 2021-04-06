В Швеции подозревают, что Ибрагимович застрелил самца льва во время сафари в Южной Африке. Это случилось еще в 2011 году. Животное, которое занесено в Красную книгу, провело год в клетке, после чего его выпустили для отстрела.

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Отмечается, что охота на львов в ЮАР разрешена исключительно при наличии соответствующего разрешения. Ибрагимович перевез в Мальме шкуру и череп животного, утверждает Daily Mail со ссылкой на шведские СМИ.

Зоозащитники Швеции уже призывают привлечь Златана к ответственности. Сам форвард Милана ситуацию пока не комментирует.

Отметим, Ибра неоднократно сравнивал себя именно со львом, а на его спине набита татуировка с изображением этого животного. Недавно 39-летний нападающий после длительного перерыва вернулся в сборную Швеции и отдал два ассиста в матчах отбора на ЧМ-2022.

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