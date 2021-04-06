"Скуадра адзурра" блестяще провела международную паузу. Команда Роберто Манчини стартовала в квалификации на чемпионат мира в Катаре со стопроцентными показателями. Северная Ирландия, Болгария и Литва были обыграны с одинаковым счетом – 2:0. В Италии уже начинают говорить о вероятной победе на мировом первенстве. Все из-за рекорда главного тренера. Манчини не потерпел ни одного поражения в первых 15-ти домашних матчах во главе национальной команды. Это лишь третий случай в истории сборной. Предыдущие два завершились триумфом на чемпионатах мира. Первому это достижение покорилось Энцо Беарзоту (1982), а в 2006-м его повторил Марчелло Липпи.

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Верить в знаки судьбы или нет – личное дело каждого. Однако нельзя игнорировать очевидного – апеннинского сборная действительно стала значительно сильнее со времен фиаско Джанпьеро Вентуры. На данный момент Италия не проигрывает в 25-ти матчах подряд. До абсолютного рекорда команды, установленного легендарным Поццо в период с 1935 по 1939 год, осталось каких-то 5 матчей. Однако итальянцам так и не дали сполна насладиться успехом сборной. Практически сразу после возвращения из Литвы национальная команда стала источником плохих новостей. Опять во всем виноват COVID-19.

По возвращению в клуб положительный тест сдал Леонардо Бонуччи. На фоне чего немало критики посыпалось на Джанлуиджи Доннарумму. Накануне вечером голкипер Милана опубликовал совместное фото из самолета. Обошлось, Джиджи вирус не подхватил и смог сыграть против Сампдории, пропустив курьезный гол от Квальяреллы. В конце концов, это ничего не значит. Сиригу и Алессио Краньйо тоже сыграли в 29-м туре Серии А, а уже после этого слегли с коронавирусом. Как, кстати, и тренер вратарей сборной Италии. Пока "чистыми" остаются только Доннарумма и Алекс Мерет.

Больше всего досталось ПСЖ. Верратти и Флоренци – настоящие лидеры парижского коллектива. Букмекеры уже обвалили коэффициенты на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Баварии, которая сыграет без Роберта Левандовски. Похоже, Килиан Мбаппе очень поторопился с заявлением, что травма поляка сыграет на руку его команде.

Кому точно международная пауза принесла ужасные новости, то это Ювентусу. Андреа Пирло балансирует на грани увольнения. В Италии пишут об ультиматуме: неудачи в матчах с Торино и Наполи = отставка. Туринское дерби уже провалено, ничью удалось спасти лишь в конце матча. Теперь все зависит от битвы с командой Рино Гаттузо, которая набрала бешеный темп, после вылета из Лиги Европы лишь раз потеряв очки. В то же время у Пирло все больше потерь. К инфицированным Бонуччи и Демиралю сегодня присоединился Бернардески. Неудивительно, что "бьянконери" помиловали отстраненных из-за громкой вечеринки Маккени, Дибалу и Артура. Цена матча с Наполи – не просто три очка, а путевка в Лигу чемпионов следующего сезона.

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Парадокс, но именно отчетный матч стал первым громким прецедентом в Кальчо о несовершенстве коронавирусного протокола. Как известно, встреча была запланирована еще на 4 октября прошлого года, однако неаполитанская власть не позволила своей команде ехать в Турин. Сначала Наполи присудили техническое поражение, которое удалось обжаловать. Сыграть игру должны завтра. Органы здравоохранения пока не видят причин, почему этого не произойдет. "В данный момент матч Ювентус – Наполи не находится под угрозой отмены/переноса. Врачи работают, чтобы проверить наличие каких-либо других положительных случаев в Ювентусе", – заявил директор ASL Турина Карло Пикко.

В рамках такой ограниченной группы, как национальная сборная, масштабы заражения действительно огромны. В данный момент коронавирус обнаружили у восьми человек – инфицированы 7 футболистов и один член персонала. В компанию к уже упомянутым Верратти, Флоренци, Бонуччи, Бернардески, Сиригу и Краньйо входит также форвард Фрайбурга Винченцо Грифо. По иронии судьбы, последний не летал в Литву, ведь эта страна в Германии входит в перечень тех, по возвращении откуда нужно отсидеть карантин. Грифо собственным примером доказал, насколько абсурдны попытки чиновников искусственно определять "безопасные" места.

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Когда Сассуоло изолировал Франческо Капуто, Берарди и Мануэля Локателли сразу по прилету из сборной, у многих это вызвало недоумение. Игроки имели на руках негативные тесты, но в клубе решили перестраховаться и изолировали этих исполнителей от остальной команды. Даже без трех лидеров удалось завоевать ничью с Ромой. Зато теперь можно спокойно готовиться к следующим матчам. Последствия же для других команд пока полностью оценить сложно. Как показывают случаи Сиригу и Краньйо, первые негативные тесты ничего не гарантируют.

Пока на Апеннинах открещиваются от разговоров о вынужденной остановке сезона. Более того, Рим как один из городов, где пройдет чемпионат Европы, уже прислал заверения в УЕФА о готовности принять матчи турнира со зрителями на трибунах. На самом же деле ситуация мало чем отличается от прошлогодней. Ежедневно все новые случаи. Футбольная сборная здесь не стала уникальной. На днях команду итальянских лыжников вернули с чемпионата мира по той же причине. Паниковать не стоит. Просто нужно помнить, что вирус никуда не исчез, а правила социальной защиты до сих пор остаются самым действенным оружием.

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