Скандальний форвард Мілана Златан Ібрагімовіч спробує себе у кінематографі.

Ібрагімовіч зіграє у 5-му фільмі про пригоди Астерікса та Обелікса, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Златану довірили роль римського легіонера Антивіруса. Вихід картини запланований на 2022 рік. Раніше у фільмах про Астерікса та Обелікса вже з'являвся нинішній тренер Реала Зінедін Зідан.

У нинішньому сезоні Серії А 39-річний Златан провів 16 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.

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