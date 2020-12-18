Ибрагимович получил рецидив травмы – форвард Милана вернется уже в 2021-м
Главный тренер Милана Стефано Пиоли получил плохие новости от врачей клуба.
Нападающий "россонери" Златан Ибрагимович пропустит ближайшие две недели из-за рецидива травмы, сообщает Sky Sport Italia.
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Лишь недавно 39-летний швед вернулся к тренировкам после повреждения мышцы, но, похоже, форвард не до конца залечил повреждение. Повторное обследование Златана проведут через 10 дней.
В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом. После 12-ти туров Милан лидирует в турнирной таблице.
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