Аталанта признана лучшей командой года в Италии. Малиновский и компания сенсационно дошли до 1/4 Лиги чемпионов 2019/20, а в новом розыгрыше снова пробились в плей-офф.

Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе Милана

Впечатляющий прогресс Милана также не остался без внимания. Ветеран "россонери" Златан Ибрагимович стал легендой года, а рулевой Стефано Пиоли – лучшим тренером по версии La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что в текущем сезоне Милан идет без единого поражения и возглавляет турнирную таблицу Серии А после 11 туров. Аталанта застряла на восьмой строчке, но имеет матч в запасе.

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