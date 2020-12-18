Ібрагімовіч зазнав рецидиву травми – форвард Мілана повернеться вже у 2021-му
Головний тренер Мілана Стефано Піолі отримав погані новини від лікарів клубу.
Нападник "россонері" Златан Ібрагімовіч пропустить найближчі два тижні через рецидив травми, повідомляє Sky Sport Italia.
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Лише нещодавно 39-річний швед повернувся до тренувань після пошкодження м'язу, але, схоже, форвард не до кінця залікував пошкодження. Повторне обстеження Златана проведуть через 10 днів.
У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом. Після 12-ти турів Мілан лідирує у турнірній таблиці.
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