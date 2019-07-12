"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

"Футбол 24" – про найкращого гравця американської ліги. Златан кидає виклик собі і усьому світу.

Шведська зірка не погасла у США, а запалала новими барвами. Златана Ібрагімовіча визнали найкращим гравцем року в МЛС. Нападник Лос-Анджелес Гелаксі розриває лігу своїми голами, не даючи змогу вболівальникам ні на хвилину забути про його велич. У боротьбі за титул найкращого Златан обігнав колишнього одноклубника по Манчестер Юнайтед Вейна Руні (Ді Сі Юнайтед), Джозефа Мартінеса (Атланта Юнайтед) та Аарона Люнга (Нью-Йорк Ред Буллз).

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У 15 матчах чинного сезону Ібра забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі. Минулого року форварду вдалося відзначитись 22 рази – на це знадобилося 27 матчів. За такий високий показник його визнали найкращим новачком сезону в МЛС. І це у 37 років!

"У цьому сезоні я вам дещо покажу. Я поб’ю кожен рекорд у МЛС".

Втілювати свій задум у життя Ібрагімовіч почав ще у першому турі. Златан забив на 80-ій хвилині поєдинку у ворота Чикаго Файр, встановивши на табло рахунок 2:1.

Нападник Гелаксі впевненний, що цього сезону він домінуватиме на полі, адже минулого року мав достатньо часу на вивчення ліги. Голи Златана регулярно допомагають його команді здобувати перемоги. Після першого туру Ібра вибув на два матчі через травму ахілла, але, повернувшись із лазарету, одразу віздначився дублем у поєдинку з Портленд Тімберс.

"Я опинився в МЛС не для того, щоб розслаблятися. Хоча я вже виграв 33 трофеї, що, можливо, більше, ніж всі гравці МЛС разом взяті. Я знаю, що роблю, повірте".

Найвисокооплачуваніший футболіст Америки недарма отримує свої 7,2 млн доларів у рік. Його голи cтавали Лос-Анджелес Гелаксі у нагоді в матчах з Філадельфією Уніон (2:0, дубль), Реалом Солт-Лейк (2:1, вирішальний), Спортінгом Канзас Сіті (2:0, вирішальний) та Торонто (2:0, дубль).

Не забуває швед і про те, що вміє забивати феєрично. У поєдинку з Нью-Інгленд Революшн Ібрагімовіч вразив ефектним голом через себе. Щоправда, його команду це не врятувало від поразки.

Гільєрмо Баррос Скелотто, головний тренер Лос-Анджелес Гелаксі, високо оцінює гру свого нападника: "Ібрагімовіч перебуває на одному рівні з Мессі і Роналду. Непросто мати у складі такого гравця, як Златан. Якщо ми знаходимо його пасом у штрафному майданчику, то знаємо, що він обов’язково заб’є. Так і потрібно працювати. Тільки-но Златан отримує м’яч у цій зоні, він, зберігаючи спокій, здатен прийняти найкраще рішення".

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Спокійна, затишна атмосфера ліги сколихнулася, коли Ібра схопив дискваліфікацію за агресивну поведінку щодо голкіпера суперників. Це рішення позбавило нападника можливості зіграти у двох матчах. Сам же Ібрагімовіч не згідний з вироком.

"Я сказав арбітру: суперник лише робить вигляд, що травмований, бо я його не торкався. Я зіграв у м’яч і не чіпав воротаря. Запропонував арбітру переглянути відеоповтор, тому що VAR потрібний саме для таких випадків. Але він не став цього робити. Думаю, нам варто відмовитися від VAR і не бавитися з ним".

Травма на початку сезону і травнева дискваліфікація, можливо, завадили Златану очолити рейтинг найкращих бомбардирів. Станом на сьогодні зірковий швед посідає лише другу позицію з 13 голами, поступаючись мексиканцю Карлосу Велі з Лос-Анджелес ФК, який наколотив вже 19 голів у 18 матчах.

Лос-Анджелес Гелаксі йде другим у турнірній таблиці Західної конференції. Сезон – у розпалі, тому є всі шанси потіснити сусідів із першої сходинки. Особливо, коли маєш у своєму арсеналі таку потужну зброю, як Златан Ібрагімовіч. Не зважаючи на те, що шведу вже 37, ветеран не припиняє дивувати світ, продовжуючи розривати всіх у Сполучених Штатах Америки.

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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