"В Нью-Йорке есть Статуя Свободы, а в Швеции – Статуя Златана", – легендарного Ибрагимовича почтили на родине

Звездный форвард Златан Ибрагимович получил персональную статую в родном городе Мальме, с которого начинался его футбольный путь.

На церемонию открытия монументального сооружения собралось немало поклонников 38-летнего нападающего, информирует Daily Mail.

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Сам Ибрагимович, конечно, также посетил мероприятие, организованное в свою честь. Шведская футбольная федерация за свой счет оплатила построение персональной статуи одного из самых успешных спортсменов в истории страны. Произведение шведского художника Питера Линде изготовлено из бронзы. Его высота составляет три метра, а вес – примерно полтонны. Мастер потратил четыре года работы над монументом.

"Когда вы в Нью-Йорке, то у вас есть Статуя Свободы, когда вы приезжаете в Швецию, у вас есть Статуя Златана", – скромно прокомментировал событие сам виновник торжества.

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