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Ібрагімовіч назвав італійську команду, в яку хоче перейти – несподіваний вибір зіркового шведа

21:48 1120 Читать на русском
Ібрагімовіч назвав італійську команду, в яку хоче перейти – несподіваний вибір зіркового шведа
Златан Ібрагімовіч / Bleacher Report

Шведський форвард Зланат Ібрагімовіч роздумує над варіантом з поверненням у чемпіонат Італії.

"Після перегляду документального фільму про Марадону, враховуючи любов до Неаполя, я хотів би пограти за Наполі. Було б чудово повторити те, що зробив Дієго.

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Не кажу, що точно перейду туди. Остаточне рішення буде залежати від багатьох факторів. Але цей варіант викликає у мене ентузіазм. Зі мною Сан Паоло буде заповнений в кожному матчі. До того ж у них є Анчелотті – великий тренер", – цитує Ібрагімовіча Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у 38-річного Ібрагімовіча є чинний контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, але оскільки сезон в МЛС скоро завершиться, швед планує переїхати в Європу. Раніше у Серії А Ібрагімовіч виступав в за Ювентус, Інтер та Мілан.

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Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Наполі Наполі
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