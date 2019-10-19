Ібрагімовіч назвав італійську команду, в яку хоче перейти – несподіваний вибір зіркового шведа

Шведський форвард Зланат Ібрагімовіч роздумує над варіантом з поверненням у чемпіонат Італії.

"Після перегляду документального фільму про Марадону, враховуючи любов до Неаполя, я хотів би пограти за Наполі. Було б чудово повторити те, що зробив Дієго.

"У Нью-Йорку є Статуя Свободи, а у Швеції – Статуя Златана", – легендарного Ібрагімовіча вшанували на батьківщині

Не кажу, що точно перейду туди. Остаточне рішення буде залежати від багатьох факторів. Але цей варіант викликає у мене ентузіазм. Зі мною Сан Паоло буде заповнений в кожному матчі. До того ж у них є Анчелотті – великий тренер", – цитує Ібрагімовіча Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у 38-річного Ібрагімовіча є чинний контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, але оскільки сезон в МЛС скоро завершиться, швед планує переїхати в Європу. Раніше у Серії А Ібрагімовіч виступав в за Ювентус, Інтер та Мілан.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!