Ибрагимович назвал условие, при котором может вернуться в Серию А

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович рассказал о возможном возвращении в Италию.

"Мне 38 лет, у меня энтузиазм ребенка и такое же желание побеждать. Пока я не думаю о своем будущем, я буду оценивать ситуацию вместе с семьей. Чтобы продолжать играть, мне нужно что-то особенное, что позволит огню внутри меня продолжать гореть.

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Италия – мой второй дом. Я выслушаю все предложения, но хочу бороться за максимальную цель. Если я вернусь, хотел бы бороться за Скудетто, а не просто, чтобы меня кто-то подписал, потому что я Ибрагимович. Я все еще могу играть решающую роль. Я не животное в зоопарке, которое выставляют на показ людям.

В возрасте 30 лет я начал бешено работать над своим телом, чтобы поддерживать свое физическое состояние. Заметьте, я сказал "поддерживать", а не "становиться лучшим". Это невозможно, я не могу стать лучшим, чем есть. Есть только один Златан Ибрагимович, другого никогда не будет. У меня еще есть несколько месяцев, чтобы принять решение. Самое важное – быть в хорошей форме", – приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

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