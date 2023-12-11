Ибрагимович получил сенсационный шанс стать тренером Милана, опередив Шевченко
Именитый форвард Златан Ибрагимович рассматривает вариант трудоустройства в Милане.
Будущее Стефано Пиоли зависит от того, как "россонери" сыграют в заключительном туре Лиги чемпионов. Если Милан не выйдет в плей-офф, то главного тренера планируют уволить, поскольку вылет из турнира ударит по финансам клуба.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, руководство Милана рассматривает вариант, при котором Пиоли заменит дуэт Златана Ибрагимовича и Иньяцио Абате, тренирующего молодежную команду.
Легендарный нападающий на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем "россонери" Джерри Кардинале о возвращении в клуб. Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.
Ранее Ибрагимович заявлял, что не очень хочет стать алленаторе, но в Милане надеются уговорить Златана изменить свое мнение.
На должность временного наставника "россонери" рассматривали также Андрея Шевченко. Впрочем, кандидатура украинца была недостаточно убедительной.
Милан сейчас находится на третьем месте в Серии А с 29 очками и отстает от лидера на девять баллов.
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