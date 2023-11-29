Легенда Милана Андрей Шевченко мог заменить Стефано Пиоли во главе "россонери".

Некоторые посредники предлагали Андрея Шевченко на должность временного наставника Милана до конца сезона, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Впрочем, руководство "россонери" не полностью убеждено кандидатурой легендарного украинца. Добавим, что контракт Стефано Пиоли действует до июня 2025-го.

Напомним, что Шевченко работал главным тренером сборной Украины с 2016-го по 2021 год, выведя "сине-желтых" в 1/4 финала Евро-2020. Также Андрей Николаевич тренировал Дженоа с ноября 2021-го по январь 2022 года.

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