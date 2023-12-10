Рома в последнее время набрала ход и поднялась в топ-4 Серии А. Команду на себе тащил Дибала. Сегодня все началось по ожидаемому сценарию. Аргентинец уже на пятой минуте создал красивый гол, вырезав шведой пас на Лукаку.

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Но на этом хорошие новости для Ромы закончились. В середине первого тайма Дибала травмировался и ушел с поля. Фиорентина в это время начала отвечать острыми атаками. Прекрасный шанс упустил Нзола, опасно пробивали Бонавентура и Иконе.

Гости продолжали давить. Бонавентура даже попал в перекладину, сделав Роме последнее предупреждение. Однако римляне собраться не смогли. На 64-й минуте Залевски получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве.

Уже через минуту Фиорентина сравняла счет – Куарта воспользовался подачей Куаме. До финального свистка ближе к победе были "фиалки", но матч завершился ничьей. Рома с 25 баллами осталась четвертой, а у Фиорентины на один балл меньше.

До финального свистка Рома успела усугубить ситуацию еще сильнее. Лукаку в грубом подкате полетел в ноги Куаме и получил красную, вследствие которой пропустит следующий матч. А дальше у Моуринью ужасный календарь: Болонья, Наполи, Ювентус, Аталанта, Милан.