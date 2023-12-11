Майбутнє Стефано Піолі залежить від того, як "россонері" зіграють у завершальному турі Ліги чемпіонів. Якщо Мілан не вийде в плей-офф, то головного тренера планують звільнити, оскільки виліт з турніру вдарить по фінансах клубу.

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Як повідомляє Football Italia з посиланням на La Repubblica, керівництво Мілана розглядає ймовірність того, що Піолі може замінити дует Златана Ібрагімовіча та Іньяціо Абате, який тренує молодіжну команду.

Легендарний нападник протягом кількох місяців веде перемовини з власником "россонері" Джеррі Кардінале про повернення в клуб. Передбачалося, що швед може отримати керівну посаду, проте не виключений і варіант з роботою тренером.

Раніше Ібрагімович заявляв, що не дуже хоче стати коучем, але в Мілані сподіваються вмовити Златана змінити свою думку.

На посаду тимчасового наставника "россонері" розглядали також Андрія Шевченка. Утім, кандидатура українця не була переконливою.

Мілан наразі перебуває на третьому місці в Серії А з 29 очками й відстає від лідера на дев'ять балів.

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