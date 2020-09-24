Форвард Милана Златан Ибрагимович высказался относительно обнаруженного в его организме COVID-19.

"Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня – положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", – написал Златан в своем твиттере.

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Из-за обнаруженной болезни шведу придется пропустить следующие два поединка Милана – против Буде-Глимта в Лиге Европы и Кротоне в Серии А.

Добавим, что Златан Ибрагимович ударно начал сезон 2020/21 – три гола в двух матчах.

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