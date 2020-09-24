Ібрагімовіч дав жорстку відсіч коронавірусу після позитивного тесту
18:43 - Читать на русском
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч висловився щодо виявленого в його організмі COVID-19.
"Вчора у мене був негативний тест на COVID-19, а сьогодні – позитивний. Ніяких симптомів немає. Коронавірусу вистачило сміливості кинути мені виклик. Погана ідея", – написав Златан у своєму твіттері.
Ібрагімовіч здав позитивний тест на коронавірус
Через виявлену хворобу шведу доведеться пропустити наступні два поєдинки Мілана – проти Буде-Глімта в Лізі Європи та Кротоне в Серії А.
Додамо, що Златан Ібрагімовіч ударно розпочав сезон 2020/21 – три голи в двох матчах.
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