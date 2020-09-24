Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч висловився щодо виявленого в його організмі COVID-19.

"Вчора у мене був негативний тест на COVID-19, а сьогодні – позитивний. Ніяких симптомів немає. Коронавірусу вистачило сміливості кинути мені виклик. Погана ідея", – написав Златан у своєму твіттері.

Ібрагімовіч здав позитивний тест на коронавірус

Через виявлену хворобу шведу доведеться пропустити наступні два поєдинки Мілана – проти Буде-Глімта в Лізі Європи та Кротоне в Серії А.

Додамо, що Златан Ібрагімовіч ударно розпочав сезон 2020/21 – три голи в двох матчах.

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