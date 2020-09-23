Дебютний сезон Руслана Маліновського в Італії не можна оцінити однозначно. Без жодних сумнівів він не став провальним. Ніхто не зможе сказати так про 9 голів та 7 результативних передач. З іншого боку, українець все ще не зумів стати міцним гравцем основного складу бергамасків, проводячи на полі в середньому менше тайму – трохи більше 42-х хвилин.

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Водночас, за останньою версією авторитетного порталу Transfermarkt, ціна хавбека збірної України зросла майже вдвічі – з 11-ти млн євро до 21-го. Це найбільший прогрес серед усіх українських гравців. Хоча сам Руслан не надає цьому факту важливого значення: "Це цифри, все суб'єктивно. Те ж саме, що WhoScored, який робить оцінки. Деякі футбольні люди інакше дивляться на це. Це не має значення. Аталанта та багато команд показали, що не гроші грають у футбол, а футболісти".

Якщо минулого літа ми мали можливість смакувати епопею з переїздом Маліновського до Італії в усіх деталях, то цьогоріч довкола його персони відносна тиша. Це не через те, що Руслан став менш привабливим на ринку. Причину варто шукати в тому, що гравця і клуб все влаштовує і вони готові співпрацювати надалі. "Жовті" ЗМІ по завершенні минуло сезону намагалися розігнати хвилю чуток, але футболіст оперативно її прибив: "Чи відповідають дійсності чутки про те, що Аталанта може продати мене? Ні, таких розмов навіть не було. Це в інтернеті хтось написав. Не більше ніж чутки".

Передусім варто розуміти, що Маліновським в Аталанті задоволені. Він прогресує і поступово стає все більш важливим для команди. "Ціную Маліновського за вміння добре увійти в гру, його націленість на ворота. Він може бути тим, хто вирішує долю епізоду", – описував роль хавбека Джан П'єро Гасперіні. Так, спочатку наставник "богині" більше розраховував на українця як джокера, але під кінець сезону давав йому все більше ігрового часу.

Руслан по-справжньому розкрився після карантину. Підучив мову, адаптувався до вимог головного тренера і на певному етапі став найкращим гравцем Серії А. Гармата Маліновського – це вже реальна зброя Аталанти, а не просто бонус для команди. Це прекрасно розуміють і в команді. "Гасперіні сказав, щоб я не бив з-за меж штрафного майданчика, оскільки в моєму активі мало таких голів. Для цього в нас є Руслан Маліновський", – зізнавався Луїс Мурієль.

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Важливо й те, що керівництво підтверджує віру в українця конкретними діями. Клуб не шукає конкурентів на його позицію. Наразі Аталанта вже підписала 7 новачків, і лише Сімоне Мураторе можна вважати бодай потенційним претендентом. Проте вихованець Ювентуса у свої 22 роки зіграв лише 164 хвилини у Серії А і здебільшого задовольнявся орендами у клуби нижчих дивізіонів.

Охочі знайти зраду у будь-чому вже встигли навести галасу через підписання Олексія Міранчука. Однак росіянин виконує на полі дещо інші функції. І навіть Гасперіні бачить екс-гравця московського Локомотива в інші ролі: "Міранчук – це заміна Ілічічу, хоч він і не дублює його вміння. Я вже просив подібного гравця перед початком минулого сезону, тому що ми розуміли, що Йосіп не зможе грати в кожному матчі, і у нас не було гравця з подібними якостями". Якщо пригадати усі особисті проблеми словенця, то цей трансфер виглядає дуже логічним і вчасним, але нічого глобально не змінює для Руслана.

А от звідки справді можна чекати новим, то це з Англії. В АПЛ знову звернули увагу на Маліновського, і цього разу інтерес став уже більш конкретним, а не як взимку, коли Вест Хем надсилав запит щодо гравця. Хавбек Аталанти намагається не піддаватися ажіотажу. "Не думаю, що клуби зараз сильно думають про трансфери. Ми з Аталантою проводили збір в Англії (минулого року. – примітка), грали товариські матчі. Звичайно, поля й атмосфера там розкішні. Мені подобається Прем’єр-ліга, але я навіть не замислювався щодо ймовірності переїзду", – розповів Руслан під час перебування у таборі збірної України на початку вересня.

Проте зараз усе кардинально змінює дебютант АПЛ. Лідс вперше за 16 років повернувся у найвищий дивізіон і вже шокував футбольну спільноту. Перші два тури підопічні Марсело Б'єлси зіграли з однаковим рахунком – 4:3 (поразка від Ліверпуля і перемога над Фулхемом). "Павичі" ще не завершили комплектування складу. "Ель Локо" налаштований залишитися в АПЛ і шукає підсилення. Після Робіна Коха та Родріго Морено англійці закрили угоду щодо вихованця Реала Дієго Льоренте і зосередять свою увагу на позиції центрального хавбека.

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Пріоритетом у цю зону був аргентинець із Удінезе – Родріго де Пауль. Фриульці захотіли за свого лідера понад 35 млн євро, і переговори на цьому завершилися. Якщо ви подумаєте, що Лідс банально економить, то ні. Річ у тім, що у Б'єлси є інший кандидат. Легендарний фахівець високо оцінює талант саме Маліновського. Інформацію про це підтвердив авторитетний The Athletic. "Ель Локо" вважає, що Руслан заслуговує отримувати значно більше часу на полі, і аргентинець готовий його надати. Фактично українцю обіцяють місце в основі. Нехай це навіть не претендент на єврокубки, але все ж команда АПЛ з дуже цікавим та амбітним проектом.

Говорити про якийсь прогрес у переговорах зарано. Лідс уже пропонував за гравця 20 млн фунтів, але Аталанта відповіла відмовою. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що клуб із Бергамо не налаштований відпускати 27-річного українця. Реалізувати трансфер можуть хіба одночасна розкішна пропозиція "павичів" та рішуче бажання самого футболіста змінити клубну прописку. З останнім, щоправда, у Лідса будуть проблеми.

Маліновський готовий продовжити грати за Аталанту. Його сім'ї подобається в Бергамо. Погодьтеся, для маленької донечки італійський клімат більш сприятливий, ніж англійський. Та й чи є сенс за якийсь рік знову змінювати місце проживання. Руслан уже вивчив мову, звик до культури та стилю футболу на Апеннінах. Гасперіні вірить у гравця і буде давати більше часу. Плюс через рік Євро. Хтозна, як буде з адаптацією до АПЛ, а до наступного літа грати потрібно, якщо не постійно, то бодай регулярно. Все це вже є в Аталанті. А от чого точно не буде в Англії, то це Ліги чемпіонів. Словом, дуже сумнівний розмін як для кількох сотень додаткових хвилин на полі.

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Цілком слушно щодо трансферних чуток висловився агент футболіста Вадим Шаблій: "Він такий гравець, яким весь час хтось цікавиться. Інша справа, чи актуально це для нього самого і для його клубу. Наразі ми всім задоволені в Аталанті. Думаю, Руслан може ще багато про що сказати саме в цій команді". І це правда. Лідс не буде останнім шансом Маліновського спробувати власні в іншому топ-чемпіонаті. Через рік йому буде лише 28, а в разі успішного сезону і, що важливіше, чемпіонату Європи по Руслана можуть прийти куди статусніші команди, ніж "павичі". Але варто визнати, побачити українця у шаленій банді Марсело Б'єлси було б дуже цікаво. Однак шансів на це дуже мало. Спокій, який панує в оточенні гравця, натякає, що кардинальних змін не буде. Головне, що Маліновський знову підтвердив свій високий рівень. Цьому будуть радів і в Бергамо, і тренерському штабі Андрія Шевченка.

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