"Россонери" на своем официальном сайте сообщили о положительном тесте 38-летнего шведа. Результаты остальных игроков оказались отрицательными.

Защитник Милана подхватил коронавирус

Ибрагимович был немедленно изолирован. Милану в ближайших матчах придется обходиться без своего лидера. Сегодня (24 сентября) команда Пиоли встретится с Будё-Глимт в квалификации Лиги Европы, а 27 сентября поедет в гости к Кротоне в рамках второго тура Серии А.

Добавим, что Златан Ибрагимович ударно начал сезон 2020/21 – три гола в двух матчах.

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