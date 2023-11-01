Ибрагимович находится в постоянном контакте с руководством Милана в течение последних нескольких недель. Как информирует Gazzetta dello Sport, его возвращение в клуб может быть завершено в ближайшее время.

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42-летний швед хотел бы получить какую-либо должность в стане "россонери". Златан отказывается быть просто символом и хочет приносить клубу пользу. Ожидается, что разговор о конкретной должности для него состоится после встречи с владельцем Милана Джерри Кардинале. Он прибудет в Италию на матч "россонери" с ПСЖ 7 ноября.

Отмечается, что главный тренер команды Стефано Пиоли был бы в восторге от возвращения Златана в Милан. Ранее швед помогал наставнику мотивировать игроков команды.

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