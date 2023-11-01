Ібрагімовіч перебуває в постійному контакті з керівництвом Мілана протягом останніх кількох тижнів. Як інформує Gazzetta dello Sport, його повернення в клуб може бути завершено найближчим часом.

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42-річний швед хотів би отримати якусь посаду в стані "россонері". Златан відмовляється бути просто символом і хоче приносити клубу користь. Очікується, що розмова про конкретну посаду для нього відбудеться після зустрічі з власником Мілана Джеррі Кардінале. Він приїде в Італію на матч "россонері" з ПСЖ 7 листопада.

Зазначається, що головний тренер команди Стефано Піолі був би в захваті від повернення Златана в Мілан. Раніше швед допомагав наставнику мотивувати гравців команди.

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