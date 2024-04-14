– Ничья – закономерный результат?

– Если 1:1 – то я думаю, закономерный. Итак, не наработали ни мы, ни Рух на большее. Поэтому 1:1.

Рух – Кривбасс – 1:1 – видео голов и обзор матча

– Где-то первые минут 20 у вас было очень много претензий к арбитрам.

– А почему вы всегда мне такие вопросы задаете? Ну, были претензии. Я что, что-то нагрубил кому-то? Вы меня не подлавливайте на этом. Я их не трогал и трогать не буду. Хватит уже делать из меня какого-то демона.

Только я это делал? А Виталий Пономарев не делал этого? Вы не заметили? Почему вы у меня спрашиваете? Это игра. Человек пребывает в каком-то там азарте, когда смотрит футбол. Ну и что, что из-за это произошло? Я что, его обматерил, оскорбил?

– Очень тактично?

– Ну а как? Если человек нарушает правила, и человек не свистит рядом – что мне нужно? То же самое, что делал и второй тренер.

– О важности гола в раздевалку вашей команды, что скажете?

– Нормально, забили неплохой мяч. Во втором тайме, в принципе, моментов особо у Руха не было. Лишь единственный момент, после которого мы пропустили. Где-то не хватило концентрации. Хорошее вбегание в центр, передача – мы пропустили. Поэтому я думаю, что две команды наиграли на ничью. Для нас это очень неудачный результат, хотелось бы большего. Но что есть, то есть, будем двигаться дальше.

– Вы не выпустили со старта сегодня Бизиману.

– У меня кроме Бизиманы еще есть 24 футболиста в команде. Я никак не могу всех 24 поставить на поле. Все ребята молодцы, я им очень благодарен. А выбор – это мое право. И я буду делать этот выбор вместе со своим тренерским штабом, – сказал Вернидуб в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 24-х туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет третьим, набрав 48 очков.

Кривбасс потерял очки с Рухом – Подопечные Вернидуба могли единолично возглавить таблицу УПЛ