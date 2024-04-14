– Нічия – закономірний результат?

– Якщо 1:1 – то я думаю, закономірний. Отже, не напрацювали ні ми, ні Рух на більше. Тому 1:1.

Рух – Кривбас – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Десь перші хвилин 20 у вас було дуже багато претензій до арбітрів.

– А чому ви завжди мені такі питання ставите? Ну, були претензії. Я що, щось нагрубив комусь? Ви мене не підловлюйте на цьому. Я їх не чіпав і чіпати не буду. Досить вже робити з мене якогось демона.

Тільки я це робив? А Віталій Пономарьов не робив цього? Ви не помітили? Чому ви в мене питаєте? Це гра. Людина перебуває в якомусь там азарті, коли дивиться футбол. Ну і що, що черз це сталося? Я що, його обматюкав, образив?

– Дуже тактовно?

– Ну а як? Якщо людина порушує правила, і людина не свистить поруч – що мені потрібно? Те ж саме, що робив і другий тренер.

– Про важливість голу в роздягальню вашої команди, що скажете?

– Нормально, забили непоганий м'яч. У другому таймі, в принципі, моментів особливо в Руха не було. Лише єдиний момент, після якого ми пропустили. Десь не вистачило концентрації. Гарне вбігання в центр, передача – ми пропустили. Тому я думаю, що дві команди награли на нічию. Для нас це дуже невдалий результат, хотілося б більшого. Але що є, те є, будемо рухатися далі.

– Ви не випустили зі старту сьогодні Бізіману.

– У мене крім Бізімани ще є 24 футболісти в команді. Я ніяк не можу всіх 24 поставити на поле. Всі хлопці молодці, я їм дуже вдячний. А вибір – це моє право. І я буду робити цей вибір разом зі своїм тренерським штабом, – сказав Вернидуб у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 24-х турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде третім, набравши 48 очок.

Кривбас втратив очки з Рухом – підопічні Вернидуба могли одноосібно очолити таблицю УПЛ